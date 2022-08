Vier Getreideschiffe verlassen Ukraine – eines auf dem Weg nach Gunsan

Photo : YONHAP News

Vier weitere Frachter mit Getreide sind aus ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer ausgelaufen, davon eines nach Gunsan in Südkorea.Die Vereinten Nationen teilten mit, dass das gemeinsame Koordinationszentrum (JCC) für den Getreideexport über das Schwarze Meer am Sonntag (Ortszeit) das Auslaufen von vier Schiffen mit ukrainischen Agrarerzeugnissen genehmigt habe.Laut dem JCC fuhren aus dem Hafen in Tschornomorsk ein Schiff mit 14.000 Tonnen Zuckerrüben nach Gunsan und ein Schiff mit 5.000 Tonnen Pflanzenöl nach Aliaga in der Türkei ab.Exporte von Agrarerzeugnissen aus der Ukraine, fünftgrößter Mehlexporteur der Welt, über das Schwarze Meer konnten nach der russischen Invasion im Februar nicht mehr zustande kommen. Der Exportweg konnte am 22. Juli auf Vermittlung der UN und der Türkei wieder freigegeben werden.Das gemeinsame Koordinationszentrum mit Vertretern der Ukraine, Russlands, der UN und der Türkei kontrolliert, ob es an Bord der Schiffe neben Getreide nicht zugelassene Güter wie Waffen gibt.Laut dem Zentrum verließen mit Stand 20. August 689.649 Tonnen Agrarerzeugnisse ukrainische Häfen.