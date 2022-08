Chinas Anteil an Südkoreas Halbleiterexport seit 2000 um das 12-Fache gestiegen

Photo : YONHAP News

Chinas Anteil am südkoreanischen Halbleiterexport ist in den letzten 20 Jahren um über das 12-Fache gestiegen.Das geht aus einem Bericht zu Südkoreas Exportabhängigkeit von China in den jeweiligen Industrien hervor. Den Bericht veröffentlichte die Koreanische Handels- und Industriekammer am Sonntag anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten.Dem Bericht zufolge hatte China letztes Jahr bei Präzisionsmaschinen mit 42,5 Prozent den größten Anteil an Südkoreas Ausfuhren aufzuweisen. Dahinter folgten Präzisionschemie mit 40,9 Prozent, Halbleiter mit 39,7 Prozent und Glas mit 39,3 Prozent. Beim Petrochemie-Export entfielen 38,9 Prozent auf China.In der Halbleiterindustrie wurde der kräftigste Zuwachs des Anteils der Volksrepublik am Export Südkoreas seit 2000 verzeichnet. Ihr Anteil stieg von 3,2 Prozent im Jahr 2000 um 36,5 Prozentpunkte auf 39,7 Prozent im vergangenen Jahr. Das entspricht einem Zuwachs um das 12,4-Fache.