Seoul unter elf asiatisch-pazifischen Großstädten mit höchster 5G-Downloadgeschwindigkeit

Photo : Getty Images Bank

Seoul hat unter elf großen Städten in der asiatisch-pazifischen Region die höchste Downloadgeschwindigkeit beim 5G-Mobilfunk aufzuweisen.Das gab das britische Meinungsforschungsunternehmen Opensignal anhand der Analyse der Erfahrung von 5G-Nutzern in elf Metropolen im Zeitraum vom 1. April bis 29. Juli bekannt.Die 5G-Downloadgeschwindigkeit in der südkoreanischen Hauptstadt liegt demnach bei 453,1 Megabits pro Sekunde (Mbps). Kuala Lumpur zeigt mit 376,6 Mbps die zweithöchste Geschwindigkeit. Dahinter folgen Auckland mit 280,7 Mbps, Singapur mit 266,3 Mbps und Taipeh mit 264,7 Mbps.Bei der 5G-Uploadgeschwindigkeit landete Seoul mit 40,6 Mbps auf Platz zwei hinter Kuala Lumpur mit 52,8 Mbps. Opensignal führte das Ergebnis jedoch darauf zurück, dass die kommerzielle Einführung des 5G-Mobilfunks in Kuala Lumpur erst im Mai erfolgte und die Nutzerzahl geringer ist und daher das dortige 5G-Netz weniger stark ausgelastet ist.