Politik Umfrage: Zustimmung für Präsident Yoon steigt auf 32,2 Prozent

Die Zustimmung zur Arbeit von Präsident Yoon Suk Yeol ist die zweite Woche in Folge gestiegen.



Das ergab eine Umfrage, die Realmeter im Auftrag von Media Tribune durchführte. Befragt wurden vom 16. bis 19. August landesweit 2.011 Menschen ab 18 Jahren.



Der Anteil der Befragten, die Yoons Amtsführung positiv bewerteten, stieg gegenüber der Vorwoche um 1,8 Prozentpunkte auf 32,2 Prozent.



Der Anteil der Befragten, die von einer schlechten Arbeit sprachen, sank dagegen um 1,4 Prozentpunkte auf 65,8 Prozent.



Die Zustimmung für Yoon stieg von 29,3 Prozent in der ersten Augustwoche leicht auf 30,4 Prozent in der zweiten Augustwoche, damit wurde die Talfahrt nach acht Wochen gestoppt.



Der Anteil der negativ Gesinnten ging unterdessen von 67,8 Prozent in der ersten Augustwoche die zweite Woche in Folge zurück, und zwar auf 67,2 und 65,8 Prozent.



Realmeter erläuterte, ein kurzfristiger Tiefpunkt sei überwunden worden, obwohl sich erst in etwa zwei Wochen genauer sagen lasse, ob ein richtiger Erholungstrend eingetreten sei. Das Krisengefühl angesichts des deutlichen Rückgangs der Zustimmungswerte habe für einen starken Zusammenhalt im Lager gesorgt, damit sei Energie für mehr Resilienz freigesetzt worden.



Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,2 Prozentpunkten. Die Befragung erfolgte am Telefon, und zwar zu 97 Prozent am Mobiltelefon und zu drei Prozent am Festnetz. Die Antwortrate liegt bei 5,1 Prozent.



Details können auf der Webseite der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.