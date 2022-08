Manöver Ulchi Freedom Shield begonnen

Photo : YONHAP News

„Ulchi Freedom Shield“ (USF), eine Kombination aus einem gemeinsamen Militärmanöver Südkoreas und der USA und einer Regierungsübung, hat am Montag begonnen.Dabei werden erstmals seit vier Jahren auch Feldübungen abgehalten.Das jährliche gemeinsame Militärmanöver Südkoreas und der USA zur Übung der Verteidigung gegen die Bedrohung aus Nordkorea findet ab diesem Jahr unter dem Namen „Freedom Shield“ statt.Die Übung wird bis zum 1. September andauern und in zwei Teilen durchgeführt. Im ersten Teil steht die Verteidigung gegen eventuelle Angriffe durch Nordkorea im Zentrum, im zweiten Teil der Gegenschlag.Die Militärübung des ersten Abschnitts findet in Verbindung mit einer Übung auf Regierungsebene unter dem Namen „Ulchi Freedom Shield“ vier Tage lang statt. Dabei werden 480.000 Menschen von 4.000 Institutionen, einschließlich regionaler Verwaltungen und öffentlicher Institutionen, Alarmrufe und die Umstellung auf eine Kriegszeit üben.Das südkoreanische Militär erwartet, dass dadurch das Verfahren für das Krisenmanagement und die Unterstützung für gemeinsame Operationen gemeistert werde, und dass damit die Fähigkeit zum Führen eines vollumfänglichen Kriegs in Vorbereitung auf lokal begrenzte Provokationen Nordkoreas verbessert werden könne.Beim gemeinsamen Militärmanöver Südkoreas und der USA wird nicht nur eine auf Computersimulationen beruhende Stabsrahmenübung abgehalten, sondern es gibt auch Feldübungen, die nach 2018 über das Jahr verteilt stattgefunden hatten. Insgesamt 13 Feldübungen sind geplant.Beim diesjährigen Manöver ist außerdem die Bewertung der vollen Einsatzfähigkeit geplant. Das stellt den zweiten Teil der dreistufigen Bewertung der Fähigkeiten eines künftigen gemeinsamen Kommandos zur Ausführung von Operationen dar, das von einem südkoreanischen Vier-Sterne-General geleitet werden soll.