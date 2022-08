USA raten Nordkorea dringend zur Annahme des südkoreanischen Vorschlags

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkorea dringend geraten, den Vorschlag des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol anzunehmen.Yoon hatte letzte Woche in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag wirtschaftliche Hilfe im Gegenzug für eine atomare Abrüstung in Aussicht gestellt.Yoon sprach in diesem Zusammenhang von einer "kühnen Initiative".Die im Norden einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong-un, Kim Yo-jong, hatte das Angebot jedoch gleich darauf brüsk zurückgewiesen und als "Gipfel der Dummheit" bezeichnet.Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz in Washington darauf angesprochen, dass die USA den ehrgeizigen Plan der südkoreanischen Regierung unterstützten.Der Plan sei völlig im Einklang mit dem Ansatz der USA gegenüber Nordkoreas Atom- und ballistischen Raketenprogrammen. Auch sehe die US-Regierung in dem Vorschlag Potenzial für praktische und schrittweise Fortschritte bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Für Nordkorea sollte es obligatorisch sein, auf das Angebot zustimmend zu reagieren, sagte der Sprecher weiter.