Inflationserwartung der Verbraucher im August erstmals seit acht Monaten rückläufig

Photo : YONHAP News

Die Inflationserwartung der Verbraucher in Südkorea ist im August zurückgegangen, nachdem im Juli der bisher höchste Stand erreicht worden war.Mit dem Wert wird die Erwartung der Verbraucher dazu abgebildet, wie stark die Preise in den nächsten 12 Monaten steigen werden.Nach dem am Dienstag von der Zentralbank veröffentlichten Ergebnis einer Verbraucherumfrage lag die erwartete Inflation im August bei 4,3 Prozent. Das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als im Vormonat.Damit wurde erstmals seit dem vergangenen Dezember ein Rückgang verbucht.Die Notenbank vermutete als Grund, dass es angesichts eines weltweit auslaufenden Aufwärtstrends bei den Preisen verstärkt Nachrichten gebe, nach denen der Höhepunkt der Inflation wahrscheinlich bald erreicht würde. Auch die Bekanntmachung der Regierung, dass die Preise im zweiten Halbjahr ihren Höhepunkt erreichen würden, habe offenbar einen Einfluss gehabt, hieß es.