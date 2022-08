Außenminister Südkoreas und Chinas nehmen an Veranstaltungen zum 30. Jahrestag diplomatischer Beziehungen teil

Photo : YONHAP News

Die Chefdiplomaten Südkoreas und Chinas werden offenbar diese Woche an offiziellen Veranstaltungen zum 30. Jahrestag der Aufnahme bilateraler diplomatischer Beziehungen teilnehmen.Wie mehrere diplomatische Quellen in Seoul am Montag berichteten, werden Außenminister Park Jin und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi am Mittwoch an den Feierlichkeiten in ihren jeweiligen Ländern teilnehmen.Beide Länder arrangierten, dass Park und Wang bei den Veranstaltungen in Seoul und Peking Glückwunschbotschaften der Präsidenten Yoon Suk Yeol und Xi Jinping verlesen würden, hieß es.Ein Beamter des südkoreanischen Präsidialamts bestätigte am Montag gegenüber Reportern, dass die Jubiläumsveranstaltungen in Seoul und Peking stattfinden werden.Die Feierlichkeiten werden Berichten zufolge gemeinsam von den Außenministerien beider Länder veranstaltet.