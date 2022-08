Nordkorea kritisiert gemeinsames Militärmanöver Südkoreas und der USA als Angriffsübung

Photo : KBS News

Nordkorea hat seine Kritik an dem am Montag begonnenen Manöver Ulchi Freedom Shield (UFS) Südkoreas und der USA fortgesetzt und mit einer militärischen Reaktion gedroht.Das nordkoreanische Propagandamedium Uriminzokkiri kritisierte in einem Kommentar am Dienstag, dass Ulchi Freedom Shield die abenteuerlichste Übung für eine Aggression gegen Nordkorea sei, bei der eine militärische Invasion Nordkoreas vorausgesetzt sei.Dass ein gemeinsames Militärmanöver Frieden und Sicherheit gewährleiste, sei eine so unsinnige Sophisterei wie die Behauptung eines Brandstifters, dass er Feuer löschen wolle.Das gemeinsame Manöver treibe die Lage auf der koreanischen Halbinsel in eine schlimme Situation, hieß es weiter.Das Manöver UFC besteht aus zwei Teilen und dauert bis zum 1. September an. Im ersten Abschnitt wird geübt, einen Angriff Nordkoreas zurückzuschlagen und die Hauptstadtregion Südkoreas zu verteidigen. Im zweiten Abschnitt geht es um Operationen für einen Gegenschlag für die Sicherheit in der Hauptstadtregion.