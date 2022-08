Südkoreas Ausfuhren nach China seit Beziehungsaufnahme vor 30 Jahren um das 163-Fache gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren sind seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China vor 30 Jahren um das Neunfache gestiegen.Die Exporte nach China allein legten wertmäßig um fast das 163-Fache zu, schreibt der Koreanische Verband für Internationalen Handel in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht.1991 hätten die Ausfuhren ins Reich der Mitte einen Wert von einer Milliarde Dollar gehabt, 2021 seien es 162,9 Milliarden Dollar gewesen.Die Ausfuhren des Landes insgesamt legten in dem Zeitraum von 71,8 Milliarden Dollar auf 644 Milliarden Dollar zu, heißt es in dem Bericht weiter.In die USA wird heute 5,2 Mal mehr exportiert als 1991, nach Japan 2,4 Mal mehr.1991, noch vor der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Seoul und Peking, stand China in der Liste der für Südkorea wichtigsten Exportabnehmer an 15. Stelle, die USA rangierten an der Spitze.1992, im Jahr der Beziehungsaufnahme, habe China schon Platz sechs erreicht. 1996 sei das Land der drittwichtigste Abnehmer südkoreanischer Ausfuhrgüter gewesen und 2001 die Nummer zwei.2003 sei China dann zum wichtigsten Exportmarkt für Südkoreas Unternehmen aufgestiegen und habe diese Position seitdem nicht mehr abgegeben, schrieb der Handelsverband in seinem Bericht.