Hyundai Motor erwägt wegen Anti-Inflationsgesetz frühzeitigen Baubeginn einer E-Autofabrik in USA

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor erwägt laut Berichten, den Zeitpunkt der Fertigstellung einer im US-Bundesstaat Georgia geplanten Elektroautofabrik vorzuziehen.Anlass ist das jüngst in Kraft getretene US-Gesetz Inflation Reduction Act.Laut der Automobilbranche überprüft Hyundai, den für das erste Halbjahr nächsten Jahres vorgesehenen Baubeginn der Fabrik auf dieses Jahr vorzuziehen.In diesem Fall würden die Fertigstellung des Werks und die Aufnahme der Massenproduktion im zweiten Halbjahr 2024, damit sechs Monate früher als ursprünglich geplant, zustande kommen. Ursprünglich waren die Fertigstellung und der Beginn der Massenproduktion im ersten Halbjahr 2025 angestrebt worden.Nach dem US-Gesetz zur Inflationsreduzierung können Elektrofahrzeuge lediglich nach einer Endmontage in Nordamerika von Subventionen profitieren.Der koreanische Autohersteller rüstete die Produktionsanlage in Alabama um, damit dort das elektrifizierte GV70 Modell vom Band laufen kann. Aus der Branche heißt es jedoch, dass die dortige Kapazität nicht ausreiche, um auch Hauptmodelle wie Ioniq 5 oder EV6 zu fertigen.