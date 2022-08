Regierung schafft 355 Entbindungsbetten für Corona-infizierte Schwangere

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat landesweit 355 Entbindungsbetten für Schwangere geschaffen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben.Das Gesundheitsministerium teilte am Montag mit, dass 264 für diesen Zweck bestimmte Betten in für die Behandlung von Covid-19-Patienten vorgesehenen Krankenhäusern und 91 Isolationsbetten in allgemeinen Krankenhäusern gesichert worden seien.Die Zahl der entsprechenden Betten stieg verglichen mit dem Stand am 4. Juli um 105. Damals waren es landesweit 250 solcher Betten.Die für die Seuchenbekämpfung zuständigen Behörden wollen die Betten bevorzugt Corona-infizierten Schwangeren in ihrer Region zuteilen.