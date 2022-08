Zwei Kunstmessen im September in Seoul geplant

Photo : YONHAP News

In Seoul werden im September zwei große Kunstmessen stattfinden.Frieze Seoul, die erste Kunstmesse von Frieze in Asien, wird am 2. September im Messekomplex COEX beginnen. Frieze ist der Veranstalter der Frieze Art Fair, die zu den drei größten Kunstmessen der Welt zählt.Am selben Tag wird auch die größte Kunstmesse in Südkorea, Korea International Art Fair (KIAF), im COEX eröffnet.An Frieze Seoul, das bis zum 5. September andauern wird, werden etwa 110 Galerien aus 21 Ländern teilnehmen und Werke von verschiedenen Künstlern zeigen.Bei der 21. Auflage der KIAF Seoul, die vom 2. bis 6. September stattfindet, werden 164 Galerien aus 17 Ländern und Gebieten Kunstwerke ausstellen.