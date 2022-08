Regierungspartei leitet Disziplinarverfahren gegen Abgeordneten wegen umstrittener Äußerungen ein

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) hat beschlossen, gegen den Abgeordneten Kim Sung-won wegen seiner umstrittenen Äußerungen nach den sintflutartigen Regenfällen Anfang August ein Disziplinarverfahren einzuleiten.Die entsprechende Entscheidung des Ethikkomitees der Partei gab dessen Vorsitzende Lee Yang-hee nach einer Plenarsitzung am Montag bekannt.Kim hatte während freiwilliger Aufräumarbeiten von PPP-Abgeordneten am 11. August gesagt, er wünsche sich ehrlich gesagt Regen, damit bessere Bilder (von den Arbeiten) gemacht werden könnten. Dabei war er gefilmt worden und die Aufnahmen mit dieser Bemerkung hatten für heftige Kritik in der Öffentlichkeit gesorgt. Er hatte sich am selben Tag und erneut am darauffolgenden Tag für seine unüberlegten Worte entschuldigt.