Won-Dollar-Wechselkurs übertrifft Marke von 1.340 Won

Die Talfahrt von Südkoreas Landeswährung Won hat trotz einer Warnung der zuständigen Behörden nur vorübergehend gestoppt.Der Won-Dollar-Wechselkurs übertraf heute bereits beim Handelsstart die Marke von 1.340 Won. Mit Stand 11.40 Uhr wurde ein Dollar zu 1.341,4 Won gehandelt.Beim Handelsstart kostete ein Dollar 1.341,8 Won. Die für den Devisenhandel zuständigen Behörden kündigten gegen 9.30 Uhr an, zu überprüfen, ob es spekulative Faktoren gebe. Nach dieser mündlichen Einmischung fiel der Wechselkurs in den Bereich von 1.330 Won.Es war das erste Mal seit dem 13. Juni, dass die Regierung wegen des Wechselkurses mündlich intervenierte.Jedoch kletterte der Tauschwert später wieder und übertraf die Marke von 1.340 Won.Der Leitindex Kospi verlor mit Stand 11.40 Uhr gegenüber dem Vortag 22,47 Punkte auf 2.440,03 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq sank um 7,41 auf 788,46 Zähler.