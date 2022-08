Gesundheitsministerium arbeitet an Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherung

Photo : YONHAP News

Das Gesundheitsministerium will eine Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherung vornehmen.Das Ministerium teilte am Dienstag mit, dass ein Team für die Finanzreform der Krankenversicherung zur Erweiterung der notwendigen medizinischen Versorgung unter Leitung von Vizeminister Lee Ki-il zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten sei.In dem Team arbeiten Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums, des Nationalen Krankenversicherungsdiensts NHIS und des Diensts für Leistungskontrolle der Krankenversicherung mit, um Aufgaben zur Verbesserung der Finanzen der Krankenversicherung zu ermitteln.Kontrolliert werden auch Fälle der heimlichen Inanspruchnahme einer Krankenversicherung anderer Personen und der unangemessenen Nutzung des Systems betreffend ausländische Unterhaltsberechtigte.Die Regierung von Präsident Moon Jae-in hatte die sogenannte Moon Jae-in-Care mit dem Ziel einer besseren Deckung der Zahlungen der Krankenversicherung vorangetrieben. Jedoch wurden in dem damaligen Oppositionslager, dem aktuellen Regierungslager, Stimmen laut, nach denen damit die Krankenversicherung finanziell stärker belastet werde.Der Rechnungshof präsentierte letzten Monat Auditergebnisse, mit denen auf Probleme von Moon Jae-in-Care hingewiesen wurde und empfahl Verbesserungen.