Koreanisches Kulturfestival KCON LA zieht 90.000 Besucher an

Photo : YONHAP News

​Das koreanische Kulturfestival KCON hat nach einer Corona-bedingten Pause erstmals seit drei Jahren in Los Angeles stattgefunden.Mitglieder einer Mädchengruppe, die über zwei Musikvideos mit mehr als 300 Millionen Aufrufen verfügt, präsentieren persönlich die Choreografie für einen Song.Eine Gruppe, die als K-Pop-Hoffnung der nächsten Generation gilt, tanzt vor Fans.Jeder kann auftreten und zu populären K-Pop Songs tanzen. Fans können die Choreografie ihrer Lieblingssängerin oder ihres -sängers nachmachen und lernen.Briana Campbell, eine Zuschauerin, sagte, es mache viel Spaß. Sie sei zum ersten Mal zum KCON gekommen. Es sei eine tolle Erfahrung.Ein gemeinsames Konzert von 15 K-Pop-Gruppen markiert den Höhepunkt des Festivals.Die erste KCON-Veranstaltung, die im Jahr 2012 in der US-Stadt Irvine stattfand, wurde lediglich von 10.000 Zuschauern besucht. Nach zehn Jahren ist KCON eine repräsentive Veranstaltung in Los Angeles.Bisher haben 1,13 Millionen Menschen die Veranstaltung, die in neun Städten der Welt, einschließlich US-Städten, abgehalten worden war, besucht.Zusammen mit K-Pop-Contents bereiten koreanische Küche und Produkte den Fans andersartige Erlebnisse.Eine Zuschauerin namens Emily sagte, es gebe (bei anderen Konzerten) nicht so etwas wie all diese Speisen und Hautpflege- und Schönheitsprodukte. Es sei sehr spannend, die koreanische Kultur auf diese Weise kennenzulernen.Es stellt eine künftige Aufgabe dar, die von diesen Zuschauern erlebte koreanische Kultur zu einem Weltklasse-Produkt zu machen.Kim Hyun-soo, Chef der Abteilung für Musikinhalte des Unterhaltungsunternehmens CJ ENM, kündigte aktive Bemühungen an, damit sich K-Pop zu einer natürlichen Genre-Kultur der Welt entwickeln könne.Die dreitägige Veranstaltung KCON 2022 LA wurde von 90.000 Zuschauern besucht.