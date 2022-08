Corona-Infektionsgeschehen verliert offenbar an Dynamik

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind heute mit Stand 0 Uhr 150.258 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden bestätigt worden.Es wurden 149.754 lokal übertragene und 504 eingeschleppte Fälle erfasst.Die Zahl ist verglichen mit der Vorwoche um das 1,8-Fache höher. Damals war die Zahl jedoch aufgrund weniger Testungen wegen des längeren Wochenendes gesunken.Die heute gemeldete Zahl der Neuinfektionen liegt auf einem ähnlichen Niveau wie vor zwei Wochen. Daher wird davon ausgegangen, dass die Welle an Tempo verloren hat.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, fiel gegenüber dem Vortag um 64 auf 487.Es wurden 52 neue Todesfälle gemeldet, damit 13 weniger als am Vortag. Bisher gab es insgesamt 26.161 Todesopfer, die Sterberate liegt bei 0,12 Prozent.Die Behörden teilten die Einschätzung mit, dass bei der Welle diese oder nächste Woche ein Abwärtstrend einsetzen wird.