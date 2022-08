Börse in Seoul verliert mehr als ein Prozent

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Dienstag mehr als ein Prozent verloren.Der Leitindex notierte zum Handelsschluss 1,1 Prozent tiefer bei 2.435,34 Zählern. Damit ging es den fünften Handelstag in Folge abwärts.Die schwachen Impulse seien im Wesentlichen der Ungewissheit über die Zinserhöhungen in den USA und damit zusammenhängenden makroökonomischen Umständen geschuldet, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die Anleger schauten nun darauf, wie sich der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, am Freitag beim jährlichen Symposium in Jackson Hole zur Geldpolitik und Wirtschaft äußern werde, berichtete Yonhap weiter.