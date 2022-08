Südkorea und China feiern 30 Jahre diplomatische Beziehungen

Photo : YONHAP News

Südkorea und China feiern am Mittwoch den 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zueinander.In beiden Ländern sind Veranstaltungen zum Feiern dieses Ereignisses geplant.Südkoreas Außenministerium teilte am Mittwoch mit, dass offizielle Zeremonien gleichzeitig um 19 Uhr im Hotel Four Seasons in Seoul und 18 Uhr Ortszeit im Staatsgästehaus Diaoyutai beginnen würden.Außenminister Park Jin werde die Veranstaltung in Seoul besuchen und dort ein Glückwunschschreiben von Präsident Yoon Suk Yeol zu dem Meilenstein in den bilateralen Beziehungen verlesen.In Peking wird sein Amtskollege Wang Yi ein Glückwunschschreiben des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping verlesen.Vor den Feierlichkeiten werden beide Minister bei einer virtuellen Veranstaltung über einen gemeinsam erstellten Bericht über das bilaterale Verhältnis sprechen.Der Bericht wurde von einem gemeinsamen Ausschuss verfasst, der nach dem 29. Jubiläum im vergangenen Jahr ins Leben gerufen worden war. An dessen Erstellung waren auch Experten des Privatsektors beider Länder beteiligt. Das Gremium unterbreitete in dem Bericht eine Reihe von Vorschlägen, wie die bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen entwickelt werden können.