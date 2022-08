Früherer Präsidentschaftskandidat Lee Jae-myung entschuldigt sich für Kontroverse um Ehefrau

Photo : YONHAP News

Der frühere Präsidentschaftskandidat Lee Jae-myung hat sich für die Kontroverse um seine Ehefrau entschuldigt.Lee, zurzeit aussichtsreichster Bewerber im Rennen um den Führungsposten in der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas, nahm am Dienstag auf seiner Seite im sozialen Netzwerk Facebook Stellung zu den Anschuldigungen.Die Polizei hatte seine Frau Kim Hye-kyung an dem Tag zu dem Vorwurf verhört, eine dienstliche Kreditkarte unerlaubt verwendet zu haben, als Lee noch Gouverneur der Provinz Gyeonggi war.Lee entschuldigte sich dafür, dass er als Gouverneur einen Mitarbeiter nicht ordentlich beaufsichtigt habe und seine Frau in einer Privatangelegenheit Hilfe von einem Beamten bekommen habe.Lee wies jedoch den Vorwurf zurück, dass seine Frau die Kreditkarte verwendet habe. Es habe nachgewiesen werden können, dass ein Sekretär namens Bae mit der Kreditkarte bezahlt habe.Seine Frau sei in dem Glauben gewesen, dass Bae den Betrag aus eigener Tasche begleiche. Sie habe außerdem das Geld, das für ihre Mahlzeiten ausgegeben worden sei, später zurückgegeben, schrieb der Politiker weiter.