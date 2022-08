Unternehmensstimmung im August leicht verbessert

Photo : YONHAP News

Die Unternehmensstimmung in Südkorea hat sich aufgrund der erholten Konsumstimmung leicht verbessert.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Mittwoch lag der Geschäftsklimaindex (BSI) in der gesamten Industrie im August bei 81. Das ist ein Punkt mehr als im Vormonat.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Mehrheit der Unternehmen für die aktuelle Geschäftslage pessimistisch gestimmt ist.Die Notenbank erläuterte, dass sich trotz der Omikron-Verbreitung und anhaltend hoher Preise infolge der Erholung der Verbraucherstimmung die Unternehmensstimmung unter anderem in nicht verarbeitenden Sektoren leicht verbessert habe.Der Geschäftsklimaindex im verarbeitenden Gewerbe stand unverändert bei 80.In der nicht herstellenden Industrie kletterte der Wert gegenüber dem Vormonat um zwei Punkte auf 82. Bei Strom, Gas und Dampf stieg der Index aufgrund der gesunkenen Ölpreise um zehn Punkte, während der Wert in der Baubranche und dem Groß- und Einzelhandel jeweils um vier Punkte zulegte.