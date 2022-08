Südkorea meldet Eintritt russischer Militärflugzeuge in KADIZ

Photo : YONHAP News

Russische Militärflugzeuge sind am Dienstag ohne Vorankündigung in die südkoreanische Luftraumüberwachungszone KADIZ eingedrungen.Wegen des Vorfalls hoben mehrere südkoreanische Kampfflugzeuge ab.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas sprach in dem Zusammenhang von gewöhnlichen taktischen Maßnahmen in Vorbereitung auf mögliche Zwischenfälle.Zuvor hatten russische Medien unter Berufung auf eine Bekanntmachung des russischen Verteidigungsministeriums berichtet, dass zwei strategische Bomber vom Typ Tu-95MS am Dienstag über dem Ostmeer geflogen seien. In einem bestimmten Abschnitt der Flugstrecke seien F-16-Kampfjets der südkoreanischen Luftwaffe zum Einsatz gekommen.Eine Air Defense Identification Zone (ADIZ), Luftraumüberwachungszone, wird am Rande des Luftraums eines Staates festgelegt, damit heranfliegende Militärflugzeuge frühzeitig identifiziert werden können. Es ist eine Gepflogenheit, dass das betreffende Land über den Eintritt eines ausländischen Flugzeuges in seine ADIZ vorher informiert wird.