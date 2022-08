Photo : YONHAP News

Nordkorea soll offenbar zur Rückkehr zum Atomwaffensperrvertrag aufgefordert werden.Wie das russische Staatsmedium Sputnik am Dienstag berichtete, sei ein entsprechender Entwurf unter den Vertragsstaaten im Umlauf, in dem die Ergebnisse der zehnten Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag skizziert würden.In dem Entwurf stehe, dass Nordkorea nicht den Status eines Atomwaffenstaates erlangen könne. Auch sei bei dem jüngsten Treffen Nordkoreas Rückkehr zum Sperrvertrag gefordert worden. Zudem solle das Land die Sicherheitsprotokolle der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) bei allen seien Nuklearaktivitäten anwenden.Nordkorea war dem Sperrvertrag 1985 beigetreten, hatte im Januar 2003 aber seinen Ausstieg erklärt. Drei Jahre später führte das Land seinen ersten Atomtest durch.Laut Berichten habe die südkoreanische Regierung an der Spitze von Bemühungen gestanden, die maßgeblichen Inhalte für den Bericht in Bezug auf Nordkoreas Nuklearaktivitäten zusammenzutragen.