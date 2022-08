Besuche in Pflegeeinrichtungen auch während der Chuseok-Feiertage nur eingeschränkt möglich

Photo : YONHAP News

Auch während der Feiertage zum Erntedankfest Chuesok werden Besuche in Pflegekrankenhäusern und -einrichtungen wegen der Corona-Ausbreitung nur eingeschränkt möglich sein.An den Regelungen werde auch an den Feiertagen festgehalten, gab Ministerpräsident Han Duck-soo bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 am Mittwoch bekannt.Han rief zudem die Kinder und Jugendlichen auf, sich impfen zu lassen.Er berichtete über Bemühungen, damit Daten zur Ausarbeitung von Maßnahmen und für Forschungszwecke gesichert würden. Ergebnisse einer Untersuchung bei 10.000 Personen zur Ermittlung der Quote der Menschen, bei denen sich Antikörper gebildet haben, würden im kommenden Monat vorgelegt und die Entwicklung einer Big-Data-Plattform werde noch dieses Jahr abgeschlossen.