Vorsitzender der Hyundai Motor Group reist in die USA

Photo : YONHAP News

Chung Eui-sun, Vorsitzender der Hyundai Motor Group, ist am Dienstag in die USA gereist.Die Automobilbranche erwartet, dass Chung mit US-Amerikanern über Fragen im Zusammenhang mit dem jüngst in Kraft getretenen Gesetz Inflation Reduction Act diskutieren werde. Auch werde erörtert, dass Hyundai noch in diesem Jahr mit dem Bau einer in Georgia geplanten Elektroautofabrik beginne.Die von der Gruppe in den US-Markt gelieferten Elektroautos wie Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 wurden gemäß dem Gesetz zur Inflationsreduzierung von der Steuergutschrift für Elektroautos ausgenommen.Die Unternehmensgruppe war im amerikanischen E-Automarkt erfolgreich und belegte den zweiten Platz beim Marktanteil. Jedoch bringt das neue Gesetz den Konzern im Wettbewerb mit US-Herstellern wie Tesla und GM nun in eine ungünstige Lage.