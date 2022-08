Über 130.000 Corona-Neuinfektionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind über 130.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag bestätigt worden.Wie die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch mitteilte, seien mit Stand 0 Uhr 139.339 neue Infektionsfälle nachgewiesen worden.Das sind 10.919 weniger als am Vortag. Verglichen mit der Vorwoche fiel der Wert um etwa 41.000.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, stieg gegenüber dem Vortag um 86 auf 573. Das entspricht dem höchsten Stand seit dem 26. April.Es wurden 63 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesopfer kletterte damit auf 26.224.