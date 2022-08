Programme für Touren am Fluss Han werden wieder angeboten

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul bietet ihre Programme für Touren am Fluss Han im September erstmals nach drei Jahren wieder an.Die für Projekte im Zusammenhang mit dem Fluss Han zuständige Zentrale der Stadtverwaltung teilte mit, dass ab dem heutigen Mittwoch die Teilnahme kostenlos gebucht werden könne.Die Teilnehmer können in Begleitung eines Fremdenführers am Fluss wandern und sich über die Geschichte informieren lassen sowie Kulturgüter besichtigen. Wieder angeboten werden ein Programm mit Schwerpunkt auf Geschichte sowie eine nächtliche Tour.Die historische Tour wurde im Jahr 2012 eingeführt, die Teilnehmer erfahren dabei etwas über die Geschichte, Kultur und Persönlichkeiten im Zusammenhang mit dem Fluss.Wer Interesse an einer Tour hat, kann auf Webseite visit-hangang.seoul.kr bis zu fünf Tage vor dem gewünschten Termin die Teilnahme beantragen.