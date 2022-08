Zahl der Geburten letztes Jahr auf Rekordtief gesunken

Photo : KBS News

Die Zahl der Geburten in Südkorea ist letztes Jahr auf einen neuen Tiefststand gefallen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch kamen im vergangenen Jahr 260.600 Kinder auf die Welt, 11.800 weniger als im Jahr zuvor. Damit wurde der niedrigste Stand seit der Einführung der Statistiken zu Geburten im Jahr 1970 verbucht.Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer fiel verglichen mit dem Vorjahr um 0,03 auf 0,81 Kinder pro Frau. Das entspricht ebenfalls dem bisher niedrigsten Stand. Die Ziffer gibt an, wie viele Kinder eine Frau durchschnittlich im Lauf des Lebens gebären würde.Südkorea bildet bei der zusammengefassten Fruchtbarkeitsziffer das Schlusslicht unter den 38 Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Der OECD-Durchschnitt liegt mit Stand 2020 bei 1,59.