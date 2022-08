Regierung und Regierungspartei wollen Zuschuss für junge Arbeitssuchende einführen

Photo : YONHAP News

Die Regierung und die regierende Partei Macht des Volks (PPP) haben heute über die Aufstellung des Haushaltsplans für das kommende Jahr diskutiert.Im Zentrum stehen die Entlastung der kommenden Generation durch gesunde Finanzen und größere Unterstützung für sozial Benachteiligte und junge Menschen. Das Regierungslager wirft der Vorgängerregierung von Präsident Moon Jae-in Nachlässigkeit im Finanzbereich vor.Kweon Seong-dong, Fraktionschef der Regierungspartei, sagte, der Misserfolg der Politik für Arbeitsplätze und der Immobilienpolitik (der Vorgängerregierung) bereitete jungen Menschen große Sorge vor einer ungewissen Zukunft. Um die Verzweiflung in Hoffnung verwandeln zu können, müssten jungen Menschen faire Chancen eingeräumt werden.Regierung und Regierungspartei vereinbarten, jungen Menschen einen Zuschuss zur „Vorbereitung eines Sprungs nach vorne“ in Höhe von drei Millionen Won (etwa 2.230 Dollar) zu gewähren, sollten sie ein Förderprogramm eines Großunternehmens für die Arbeitssuche absolvieren.Um junge Menschen vor einem Mietbetrug zu schützen, soll ein Budget für die Finanzierung des Beitrags für eine Kautionsversicherung in Höhe von 60.000 Won (45 Dollar) im Monat eingeführt werden.Auch wurde vereinbart, den Zuschuss zur Förderung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu erhöhen. Das Regierungslager beschloss zudem, Geringverdienern mit Behinderung monatlich 50.000 Won (37 Dollar) Fahrtkostenzuschuss zu zahlen.Als Maßnahmen gegen hohe Preise wurde vereinbart, die Höhe des Energiegutscheins für Geringverdiener um 50 Prozent anzuheben. Die Zahl der Menschen, denen der Rabattgutschein für Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte gewährt wird, soll von derzeit 5,9 Millionen im kommenden Jahr mehr als verdoppelt werden.Das Regierungslager will auch Budgetmittel für Maßnahmen gegen Flutschäden aktiv im Haushaltsplan berücksichtigen.Sung Il-jong, Politikchef der PPP, teilte die Vereinbarung mit, im nächstjährigen Haushaltsplan Finanzmittel für Entwürfe zu tiefen Regentunneln einzuplanen. Es habe sich gezeigt, dass es in der Ära des Klimawandels in der Stadtmitte zu sehr großen Schäden kommen könnte.Die Regierung will unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Diskussion mit der Regierungspartei nach einer Beratung auf der Kabinettssitzung der Nationalversammlung am 2. September den Haushaltsentwurf für kommendes Jahr einreichen.