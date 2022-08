Mindestlohn in Südkorea übertrifft erstmals das Niveau in Japan

Photo : YONHAP News

Der gesetzliche Mindestlohn in Südkorea wird nächstes Jahr zum ersten Mal über dem Niveau in Japan liegen.Laut dortigen Medien wie der Zeitung „Yomiuri Shimbun“ gab das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales am Dienstag den von einem Beratungsgremium der regionalen Verwaltungen festgelegten Mindestlohn bekannt.Demnach wurde der landesweit durchschnittliche Mindestlohn pro Stunde verglichen mit dem Vorjahr um 3,3 Prozent oder 31 Yen auf 961 Yen erhöht. Das entspricht 9.404 Won nach dem Wechselkurs am Dienstag.Der Mindestlohn für kommendes Jahr in Südkorea wurde auf 9.620 Won festgesetzt. Es wurde eine Anhebung von fünf Prozent oder 460 Won gegenüber dem diesjährigen Niveau beschlossen.Laut dem gestrigen Wechselkurs ist der Mindestlohn pro Stunde in Südkorea 216 Won höher als in Japan.Die Zeitung führte das Ergebnis auf den schwachen Yen sowie die stärkere Anhebung des Mindestlohns in Südkorea als in Japan in den letzten Jahren zurück.