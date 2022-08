Kospi schließt nach fünf Verlusttagen wieder fester

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Mittwoch fester geschlossen.Der Index rückte um 0,5 Prozent auf 2.447.45 Zähler vor und beendete damit eine fünftägige Verlustserie.Die Landeswährung Won konnte gegenüber dem Dollar wieder etwas zulegen. Ein Dollar kostete zum Handelsschluss 1.342,1 Won, nachdem es am Vortag noch 1.345,5 Won gewesen waren.Die Anleger rechneten laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap mit einer Anhebung des Leitzinses in Südkorea um 0,25 Prozentpunkte am Donnerstag.In den USA steht am Freitag das jährliche Treffen der Währungshüter in Jackson Hole, im Bundesstaat Wyoming, an. Dort wird auch der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, eine Rede halten, von der sich Anleger Hinweise auf das Tempo der Zinserhöhungen erhofften, hieß es weiter.Der Kospi habe zum Teil wegen Schnäppchenjägern zulegen können, nachdem es fünf Handelstage in Folge abwärts gegangen sei. Ein weiterer Grund sei der leichte Wertverlust des Dollar gegenüber dem Won gewesen, wurde Analyst Choi Yoo-joon von Shinhan Investment von Yonhap zitiert.