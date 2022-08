Präsidenten Yoon und Xi tauschen zum 30. Jahrestag der Beziehungsaufnahme Briefe aus

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping haben zum 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Briefe ausgetauscht.Darin hätten sie ihre Ambitionen zum Ausdruck gebracht, für eine fruchtbare Zukunft zusammenzuarbeiten, teilte das südkoreanische Präsidialamt am Mittwoch mit.Die Briefe waren jeweils von den Außenministern bei den offiziellen Veranstaltungen zu dem Jubiläum verlesen worden.Yoon brachte in seinem Schreiben die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die Beziehungen in einer Weise entwickeln, dass über das quantitative Wachstum hinaus qualitatives Wachstum gelingt.Die bilateralen Beziehungen hätten sich in den zurückliegenden 30 Jahren seit der Beziehungsaufnahme im Jahr 1992 in verschiedenen Bereichen rasant entwickelt.Weiter schrieb Yoon in dem Brief, dass er auf neue Richtungen der Zusammenarbeit in den kommenden 30 Jahren hoffe. Dies solle auf der Grundlage des Geistes von gegenseitigem Respekt und Gegenseitigkeit geschehen, so wie er es mit Xi in einem Telefonat im März besprochen habe.Auch hoffe Yoon auf eine konstruktive Rolle Chinas in der nordkoreanischen Nuklearfrage und wünsche sich ein Gespräch mit Xi von Angesicht zu Angesicht, um mit ihm über Wege zur Entwicklung der Beziehungen sprechen zu können.Der chinesische Präsident brachte in seinem Schreiben die Hoffnung zum Ausdruck, dass die strategische Kommunikation mit Yoon verbessert werde. Das 30. Jubiläum solle hierfür als neuer Startpunkt dienen.