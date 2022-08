Südkorea hielt offizielle Veranstaltung zum 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China ab

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Mittwoch zum 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China seine offizielle Veranstaltung hierzu abgehalten.Bei der Feier in einem Hotel in Seoul sagte Außenminister Park Jin, dass die Beziehungen vor einem historischen Wendepunkt stünden. Weisheit und Einsicht seien nun entscheidend, um in einer Zeit der Herausforderungen und Veränderungen die Krise in eine Gelegenheit zu verwandeln.Beide Länder müssten für eine Entwicklung des bilateralen Verhältnisses ihre strategische Kommunikation verbessern. Park kündigte in diesem Zusammenhang an, den strategischen Dialog auf Vizeminister-Ebene wiederbeleben zu wollen. Auch das Zwei-plus-Zwei-Format, Gespräche der Außen- und der Verteidigungsminister, solle es wieder geben.Darüber hinaus rief der Chefdiplomat zu einer Erholung und Intensivierung der kulturellen Zusammenarbeit und des Personenaustausches auf.Der chinesische Botschafter in Südkorea, Xing Haiming, sagte in seiner Rede bei der Veranstaltung, dass Südkorea und China ewige Nachbarn und untrennbare Kooperationspartner seien. Beide Länder sollten einander die Hand reichen und beständig Bemühungen unternehmen, in Richtung einer besseren Zukunft zu schreiten, sagte der Botschafter weiter.