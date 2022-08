Nach Verkündung von Sieg über Covid-19 vier neue Verdachtsfälle in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat vier neue Corona-Verdachtsfälle gemeldet.Erst vor 15 Tagen hatte das Land den Sieg über Corona erklärt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag unter Berufung auf die staatliche Zentrale für Epidemie-Prävention, dass am 23. August in der Provinz Ryanggang vier Fieberfälle aufgetreten seien, bei denen der Verdacht auf die bösartige Infektionskrankheit bestehe.Nordkorea hatte nie deutlich gemacht, ob es sich bei den Fieberpatienten um Corona-Infizierte handelt. Das Land hatte im Zuge der Bemühungen um die Eindämmung der Epidemie Covid-19 jedoch als bösartige Infektionskrankheit bezeichnet.Die Zentrale für Epidemie-Prävention habe ihre Aufmerksamkeit darauf gerichtet, dass die Fieberpatienten bisher nicht an der bösartigen Infektionskrankheit erkrankt gewesen wären. In der betroffenen Region sollten keine Menschen unterwegs sein, bis die Ursache der Erkrankung ermittelt und geklärt sei, meldete die Nachrichtenagentur weiter.Nordkorea hatte am 10. August den Sieg über Covid-19 verkündet und seine maximalen Notfall-Maßnahmen zur Seucheneindämmung aufgehoben.