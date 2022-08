Für Ostasien zuständiger US-Diplomat besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Leiter des Büros für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten im US-Außenministerium wird am heutigen Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea erwartet.Geplant ist offenbar ein Meinungsaustausch zwischen dem Abteilungsleiter Daniel Kritenbrink und südkoreanischen Kollegen über die bilateralen Beziehungen sowie regionale und globale Angelegenheiten.Es wird erwartet, dass Kritenbrink mit dem stellvertretenden Außenminister für politische Angelegenheiten, Yeo Seung-bae, und weiteren Regierungsbeamten über die Bedrohung aus Nordkorea und die Verstärkung der bilateralen Allianz diskutieren und sich mit ihnen über anstehende globale Angelegenheiten austauschen wird.Auch das am 15. August präsentierte Angebot von Präsident Yoon Suk Yeol gegenüber Nordkorea könnte ein Thema sein. Yoon hatte wirtschaftliche Hilfe im Gegenzug für eine Denuklearisierung angeboten.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob auch die trilaterale Kooperation mit Japan und die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Verbesserung der Beziehungen mit Japan thematisiert werden.