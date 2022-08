Zentralbank erhöht Leitzins um 0,25 Prozentpunkte

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea beschloss in seiner regelmäßigen Sitzung am Donnerstag, den Schlüsselzins von derzeit 2,25 Prozent auf 2,5 Prozent zu erhöhen.Das Gremium hatte im April und Mai das Zinsniveau jeweils um 0,25 Prozentpunkte angehoben und im Juli eine Zinsanhebung von 0,5 Prozentpunkten vorgenommen, bevor heute eine weitere Erhöhung beschlossen wurde. Es ist das erste Mal seit der Einführung eines Leitzinses im Jahr 1999, dass die Notenbank viermal in Folge eine Zinserhöhung beschloss.Als Grund werden Preissorgen vermutet. Die erwartete Inflation ist zwar diesen Monat etwas gesunken, liegt jedoch immer noch über vier Prozent. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 6,3 Prozent, und damit so stark wie seit fast 24 Jahren nicht mehr.Eine Rolle spielte offenbar auch, dass die US-Notenbank im Juli den zweiten Monat in Folge den Schlüsselzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben hatte, und dass dadurch das Zinsniveau in den USA höher ist als in Südkorea.Die Zentralbank erwartete zudem, dass die Verbraucherpreise im laufenden Jahr um 5,2 Prozent anziehen würden. Noch im Mai war mit 4,5 Prozent Inflation gerechnet worden.Für kommendes Jahr wurde eine Inflation von 3,7 Prozent prognostiziert.Zugleich senkte die Bank of Korea ihre Wachstumsprognose für die einheimische Wirtschaft für dieses Jahr von 2,7 Prozent auf 2,6 Prozent. Für nächstes Jahr wurde ein Zuwachs von 2,1 Prozent vorhergesagt.