113.371 Corona-Neuinfektionen in Südkorea – erstmals seit 118 Tagen über 100 Todesfälle

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist unter 120.000 gefallen, während bei den neuen Todesfällen erstmals seit 118 Tagen die 100er-Schwelle übertroffen wurde.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass mit Stand 0 Uhr 113.371 Neuansteckungen bestätigt worden seien.Verglichen mit der Vorwoche sind es etwa 65.000 weniger. Die Zahl der Neuinfektionen ist in letzter Zeit gegenüber der Woche zuvor sinkend.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär versorgt werden, ging um sieben auf 566 zurück.Es wurden 108 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Es ist das erste Mal seit dem 29. April, dass die Zahl der Todesfälle dreistellig ist.Bisher wurden insgesamt 26.332 Todesfälle hierzulande erfasst, die Sterberate liegt bei 0,12 Prozent.