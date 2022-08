BTS geben im Oktober Konzert in Busan

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS plant ein Konzert vor 100.000 Fans in Busan, um die Bewerbung der Stadt um die Expo 2030 zu unterstützen.Nach Angaben ihrer Agentur am Mittwoch wird die siebenköpfige Band am 15. Oktober im Landkreis Gijang in Busan das Konzert „BTS Yet to Come in Busan“ eröffnen.Sowohl der Besuch des Konzerts vor Ort als auch der Online-Stream ist kostenlos. Weitere Informationen zur Reservierung von Tickets werden später bekannt gegeben.Es wird das erste Konzert der Gruppe in Südkorea seit sieben Monaten sein.