FAO äußert sich besorgt über lang anhaltende Grenzschließung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat sich darüber besorgt geäußert, dass sich die Ernährungslage in Nordkorea aufgrund der lang anhaltenden Grenzschließung verschlimmern könnte.Zugleich bekundete die Organisation laut dem US-Auslandssender Voice of America (VOA) die Bereitschaft, nach Nordkorea zurückzukehren und die dortigen Aktivitäten wieder aufzunehmen.Entsprechendes habe der Vizeleiter des FAO-Büros in Pjöngjang gesagt, berichtete der Sender am Donnerstag.Auf die Frage nach dem größten Problem in Nordkorea seit dem Pandemie-Ausbruch habe er geantwortet, die langandauernde Grenzschließung gebe natürlich Anlass zur Sorge, hieß es.Die in Nordkorea ansässigen internationalen Mitarbeiter von internationalen Organisationen, einschließlich der FAO, und von Nichtregierungsorganisationen hatten sich nach der Grenzschließung im Zuge der Bemühungen um die Verhinderung einer Einschleppung von Covid-19 im Jahr 2020 aus dem Land zurückgezogen.