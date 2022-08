Größter Anstieg der Zahl der Lohnarbeitsplätze seit 2018

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Lohnarbeitsplätze in Südkorea ist im Auftaktquartal am stärksten seit der Einführung der entsprechenden Statistik im Jahr 2018 gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes gab es im ersten Quartal dieses Jahres insgesamt 19 Millionen 749.000 Lohnarbeitsplätze. Das sind 752.000 mehr als ein Jahr zuvor.In allen Industrien wurde ein Zuwachs verzeichnet, in der Hotellerie und Gastronomie ein besonders kräftiger Anstieg. Die entsprechende Zahl in dieser Branche kletterte im Vorjahresvergleich um acht Prozent auf 857.000.Im verarbeitenden Gewerbe stieg die Zahl um 1,6 Prozent auf 4,22 Millionen. Dort wurde seit dem zweiten Quartal letzten Jahres das vierte Quartal in Folge ein Zuwachs verzeichnet.Es entstanden 2,78 Millionen Arbeitsplätze im ersten Quartal neu, während 2,03 Millionen Stellen wegfielen.Bei den Arbeitsplätzen für ältere Menschen war ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Die Zahl der Stellen für Menschen ab 60 Jahren stieg um 14,4 Prozent, die für Menschen in ihren Fünfzigern um 4,9 Prozent.57 Prozent der Stellen waren mit Männern besetzt, 43 Prozent mit Frauen.