Apartmentpreise in Hauptstadtregion um 0,18 Prozent gesunken – größter Rückgang seit 2013

Photo : YONHAP News

Die Preise der Apartmentwohnungen in der Hauptstadtregion sind diese Woche so kräftig gefallen wie seit Januar 2013 nicht mehr.Laut Daten der Immobilienbehörde sanken die Verkaufspreise in der Hauptstadtregion diese Woche (Stand: 22. August) um 0,18 Prozent, damit stärker als in der vergangenen Woche (0,12 Prozent).Das entspricht dem stärksten Preisrückgang seit der zweiten Januarwoche 2013.Die Apartmentpreise in Seoul sanken diese Woche um 0,11 Prozent, damit ging es die 13. Woche in Folge abwärts. Der Preisverfall beschleunigte sich nach 0,09 Prozent in der Vorwoche.In Incheon fielen die Preise um 0,26 Prozent, in der Provinz Gyeonggi um 0,2 Prozent.Die Mietpreise nach dem Jeonse-System rutschten landesweit um 0,13 Prozent ab, damit stärker als in der Vorwoche. In Seoul wurde eine Verbilligung von 0,06 Prozent festgestellt, in Gyeonggi und Incheon fiel die Miete jeweils um 0,21 und 0,3 Prozent.