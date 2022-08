Präsidialamt entschuldigt sich nach Bekanntmachung von Yoons Termin auf Fanklub-Seite seiner Ehefrau

Photo : KBS News

Das Präsidialamt hat sich dafür entschuldigt, dass ein Außentermin von Präsident Yoon Suk Yeol über einen SNS-Auftritt eines Fanklubs seiner Ehefrau Kim Kun-hee vorher bekannt gemacht worden war.Ein Außentermin des Staatspräsidenten wird aus Sicherheitsgründen gewöhnlich bis zum Abschluss der Veranstaltung geheimgehalten.Die Entschuldigung sprach ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes am Mittwoch vor der Presse aus.Er erläuterte, man habe festgestellt, dass der Termin bereits bekannt geworden sei, weil die Veranstaltung einmal verschoben worden sei und manche Mitglieder des regionalen Verbandes (der Partei Macht des Volks) hätten daran teilnehmen wollen.Ein Nutzer hatte auf der Facebook-Seite des Fanklubs „Kunhee Sarang (Liebe)“ am Dienstag Details zu einem Außentermin von Präsident Yoon bekannt gemacht, darunter den Ort und die Zeit. Die Person bat darum, dass viele Menschen kommen mögen und auch andere darüber informieren.Es konnte bisher nicht festgestellt werden, ob die Person ein Mitglied der Regierungspartei oder des Fanklubs ist.Der Fanklub hatte bereits im Mai mit der Veröffentlichung von Fotos, die im Büro des Präsidenten aufgenommen worden waren, für Kritik gesorgt. Wie verlautete, habe Kim ihr Umfeld darauf hingewiesen, dass sie mit dem Vorsitzenden des Fanklubs seit Jahren nicht mehr in Kontakt sei.