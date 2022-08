Neue UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea kommt nächste Woche zu Antrittsbesuch nach Südkorea

Photo : KBS News

Die neue UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmón, wird am 29. August zu ihrem Antrittsbesuch in Südkorea erwartet.Während des Aufenthalts in Südkorea bis zum 3. September wird sie das Eingliederungszentrum für nordkoreanische Flüchtlinge, Hanawon, sowie die Gemeinsame Sicherheitszone (JSA) Panmunjom besuchen.Das gab ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums am Donnerstag Reportern gegenüber bekannt.Der Besuch in Hanawon ist am 30. August geplant, die Reise nach Panmunjom am 31. August.Nach weiteren Angaben wird Salmón auch am Korea-Globalforum für Frieden 2022 teilnehmen, das das Vereinigungsministerium am 1. September veranstaltet. Am 2. September wird sie Vereinigungsminister Kwon Young-se einen Höflichkeitsbesuch abstatten.Die UN-Sonderberichterstatterin wird auch mit weiteren Regierungsbeamten wie Außenminister Park Jin, Vertretern der Bürgergesellschaft sowie nordkoreanischen Flüchtlingen zu Gesprächen zusammenkommen. Am 3. September ist ein Treffen mit Hinterbliebenen des Fischereibeamten Lee Dae-jun vorgesehen, der im Jahr 2020 im Westmeer von nordkoreanischen Soldaten getötet worden war.Salmón, eine Rechtswissenschaftlerin aus Peru, ist die erste Frau im Amt des UN-Sonderberichterstatters für Menschenrechte in Nordkorea.