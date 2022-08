Südkoreas Kospi-Index kann erneut zulegen

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Südkorea hat am Donnerstag erneut zulegen können.Grund sei, dass die Anleger nun Klarheit über die Politik der Zentralbank Bank of Korea für eine Geldstraffung hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi legte um 1,22 Prozent auf 2.477,26 Zähler zu.Südkoreas Zentralbank hatte heute den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben.Die Anleger würden jetzt auf das Geldpolitik-Treffen in Jackson Hole blicken, das am Freitag beginnt. Dort will auch der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, eine Rede halten.Dass die koreanische Zentralbank ihren Leitzins erhöht habe und sich der Wechselkurs etwas stabilisiert habe, sei ein positives Signal für den Aktienmarkt gewesen, wurde Analyst Park Kwang-nam von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.