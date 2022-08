Papst Franziskus bekräftigt Bereitschaft für Besuch in Nordkorea

Photo : KBS News

Papst Franziskus hat seine Bereitschaft für einen Besuch in Nordkorea bekräftigt.In einem Interview mit KBS in der vatikanischen Audienzhalle sagte der Papst am Mittwoch, dass er nach Nordkorea reisen würde, sollte er eine Einladung erhalten. Eine solche würde er nicht ablehnen.Papst Franziskus hatte in der Vergangenheit wiederholt gesagt, dass er zu einem Besuch in Nordkorea bereit sei. Doch ist es ungewöhnlich, dass er dieses Mal in direkter Weise um eine Einladung bat.Das Kirchenoberhaupt sprach über weite Strecken des halbstündigen Interviews über die Themen Krieg und Frieden. Er wies darauf hin, dass die Waffenproduktion eine große Sorge darstelle.Er betete dafür, dass Gott mit allen Menschen in Süd- und Nordkorea sein werde. Insbesondere die Südkoreaner bat er, sich für den Frieden einzusetzen. Denn sie seien sich aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit einem bewaffneten Konflikt dessen bewusst, was Krieg bedeute.Das Interview wird am Freitag um 20.30 Uhr sowie am 1. September um 22 Uhr im Sender KBS 1 ausgestrahlt.