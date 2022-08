Präsident Yoon fordert mehr Unabhängigkeit bei Verteidigung gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat mehr Unabhängigkeit bei der Verteidigung gegen Nordkorea gefordert.Die Durchführbarkeit der erweiterten Abschreckung durch die USA müsse verbessert werden und es müsse eine radikale Verstärkung der unabhängigen Kapazitäten geben, um der Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen etwas entgegenzusetzen, sagte er am Donnerstag beim Besuch des Bunkers B-1.Es sei notwendig, schnell Maßnahmen für den Schutz des Lebens und Eigentums der Bevölkerung auszuarbeiten. Dies umfasse auch eine Überarbeitung von Einsatzplänen für den Umgang mit Bedrohungen durch Nordkorea, die wahrscheinlicher geworden seien, sagte er am vierten Tag des Sommermanövers Ulchi Freedom Shield (UFS), das gemeinsam mit den USA durchgeführt wird.Es müsse zügig ein "überwältigendes" Drei-Achsen-Verteidigungssystem gebildet werden, um die Schaffung von Kapazitäten für Kriegszeiten zu beschleunigen. Zudem müsse rasch ein strategisches Kommando geschaffen werden.Zu den drei Achsen zählen "Kill Chain" für einen Präventivschlag gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen, die koreanische Raketenabwehr sowie "Korea Massive Punishment and Retaliation", ein System für einen Vergeltungsschlag.Yoon sagte bei dem Besuch weiter, dass die laufenden Militärübungen die Fähigkeiten zur Reaktion auf nationale Krisen und die Abwehrbereitschaft der beiden Verbündeten deutlich verbessern würden.Er rief die Regierung dazu auf, eine lückenlose Notfallbereitschaft aufrechtzuerhalten, um die kostbare Freiheit, mit der die Menschen gesegnet seien, zu schützen und nachhaltigen Frieden sowie Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen.