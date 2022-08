Südkorea erhält Großauftrag im Zusammenhang mit Bau von AKW in Ägypten

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Zusammenhang mit dem Bau eines Atomkraftwerks in Ägypten einen Großauftrag erhalten.Das staatliche Unternehmen Korea Hydro and Nuclear Power Corporation (KHNP) teilte am Donnerstag mit, einen entsprechenden Vertrag mit Atomstroyexport JSC, auch bekannt als ASE, unterzeichnet zu haben. Dabei handelt es sich um ein Tochterunternehmen der russischen Atomaufsicht Rosatom.Der Auftrag hat einen Wert von drei Billionen Won oder 2,3 Milliarden Dollar.Das Unternehmen KHNP soll Ausrüstung liefern und Turbinenhallen für Ägyptens ersten Atomreaktor bauen, der in El Dabaa, rund 300 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kairo, entstehen soll.KHNP wird insgesamt rund 80 Gebäude und Anlagen für die geplanten vier Reaktorblöcke mit 1.200 Megawatt Leistung bauen. Baubeginn sei nach dem Vertrag im August 2023, bis 2029 müssen die Arbeiten abgeschlossen sein.Für Südkorea ist es der erste Großauftrag im Zusammenhang mit dem Bau eines Atommeilers seit 2009. Damals war das Land mit dem Bau des Atomkraftwerks Barakah in den Vereinigten Arabischen Emiraten beauftragt worden.