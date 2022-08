Präsident Yoon und First Lady geben ihr Vermögen mit 7,6 Milliarden Won an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und First Lady Kim Keon-hee haben ihr Vermögen mit 7,6 Milliarden Won oder 5,7 Millionen Dollar angegeben.Das Ethik-Komitee der Regierung veröffentlichte am Freitag eine Übersicht über den Vermögensstand des Präsidenten und seiner 13 engsten Berater.Hohe Beamte sind in Südkorea jährlich zur Offenlegung ihres Vermögens verpflichtet.Präsident Yoon und seine Ehefrau mussten erstmals seit Yoons Amtsantritt im Mai dem Ethik-Komitee Einblick in ihre Vermögensverhältnisse gewähren.Aus den Unterlagen geht demnach hervor, dass das Vermögen des Präsidenten und seiner Ehefrau um rund 470 Millionen Won verglichen mit dem Vorjahr wuchs. Der aktuelle Wert sei aber um etwa 100 Millionen Won niedriger als im Februar. Damals hatte Yoon bereits gegenüber der nationalen Wahlkommission sein Vermögen angeben müssen, um als Präsident kandidieren zu können.Der Präsident habe nach eigenen Angaben 520 Millionen Won bei Banken hinterlegt, das restliche Vermögen sei auf den Namen von Kim Keon-hee eingetragen.Unter den 13 Beratern verfüge der erste stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Kim Tae-yho mit über 12 Milliarden Won über das größte Vermögen, gab das Ethik-Komitee bekannt.