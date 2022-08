UN bewerten Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention durch Südkorea positiv

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Einhaltung eines internationalen Übereinkommens zur Gewährleistung der Rechte von Menschen mit Behinderungen positiv bewertet.Das Büro der Vereinten Nationen in Genf gab in einer Pressemitteilung am Donnerstag bekannt, dass das Komitee über die Rechte von Menschen mit Behinderungen bei einer zweitägigen Prüfung des Berichts der Republik Korea seit Mittwoch diese für die zur Umsetzung des UN-Übereinkommens ergriffenen Bemühungen gelobt habe.Südkorea trat dem UN-Übereinkommen 2008 bei. Dieses verpflichtet die Mitglieder nach der Vorlage ihres ersten Berichts über den Umsetzungsstand dazu, alle vier Jahre einen Bericht einzureichen.Die UN schätzten es sehr, dass Südkorea Bemühungen zur Umsetzung der Konvention unternahm, darunter die Änderung des Gesetzes über die Fürsorge für Menschen mit Behinderungen.Ausschussmitglied Gertrude Oforiwa Fefoame forderte, die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen am Prozess der Politikentwicklung und -überwachung zu stärken und einen Plan für die Deinstitutionalisierung konkret umzusetzen.